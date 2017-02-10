Футболисты "Балтики" будут готовиться к новым играм на Кипре

Футболисты калининградской "Балтики" отправятся готовиться к заключительной части первенства ФНЛ на Кипр. Об этом на пресс-конференции, состоявшейся в пятницу, 10 февраля, в медиахолдинге "Западная пресса" сообщил генеральный директор футбольного клуба Тимур Лепсая.



По его словам, сейчас при участии нового тренера команды Игоря Черевченко идёт отбор потенциальных новичков. Конкретных фамилий Лепсая не назвал, отметив, что это будут свободные агенты, то есть платить за их переход в калининградскую команду "Балтике" не придётся.



Кроме того, Лепсая опроверг циркулирующие слухи о приходе футболистов, которые будут получать зарплату в полмиллиона рублей.



"Не знаю, откуда берутся слухи о футболистах-миллионерах. Полмиллиона никто не будет получать у нас в команде", — ответил Лепсая.



При этом на вопрос журналистов об уровне зарплат генеральный директор сообщил, что некоторые игроки будут получать больше 80 тысяч. В прошлом году игроки "Балтики" При этом на вопрос журналистов об уровне зарплат генеральный директор сообщил, что некоторые игроки будут получать больше 80 тысяч. В прошлом году игроки "Балтики" получали заработанную плату 70-80 тысяч.