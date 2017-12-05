Выбрана самая красивая рождественская ель в Европе

Самым красивым рождественским деревом в Европе признана ёлка, установленная в Вильнюсе. Об этом сообщает European Best Destinations



Ель, установленная в центре литовской столицы, украшена 70 тысячами лампочек и 900 игрушками. Портал отмечает, что дерево видно с самолёта, приземляющегося в вильнюсском аэропорту.



На втором месте — ёлка в Праге, рядом с которой разбит праздничный рынок. На третьем — дерево в Риме. "Многие люди сомневаются, что Рим — идеальное место для Рождества, но все улицы полны священников, епископов, архиепископов", — отмечает портал.



Страсбургская ель стала четвёртой в рейтинге. Портал назвал этот город столицей Рождества. Замыкает пятёрку лидеров ёлка в Вене.