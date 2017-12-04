В Литве предложили убрать памятники с захоронений советских солдат

Группа депутатов парламента Литвы предложила провести массовую ревизию захоронений советских солдат. Об этом сообщает ТАСС

Депутаты подготовили законопроект "О запрете на пропаганду коммунизма и других тоталитарных строев на общественных объектах". Они представили его на пресс-конференции в понедельник.

"Все болваны (названия памятников на захоронениях солдат) должны быть сняты, все надписи, которые противоречат исторической правде, как, например, о том, что здесь покоятся освободители Литвы, должны быть заменены на нейтральные — о том, что это захоронены павшие во Второй мировой войне солдаты Советского Союза", — отметил один из авторов законопроекта Аудронюс Ажубалис.

По словам Ажубалиса, перенос захоронений не планируется. Авторы законопроекта насчитали около 160 объектов, которые могут попасть под ревизию.