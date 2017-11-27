В Варшаве неизвестные забросали камнями Центр мусульманской культуры
В Варшаве неизвестные забросали камнями Центр мусульманской культуры. Об этом сообщает "Польское радио"
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Инцидент произошёл в ночь на понедельник в микрорайоне Охота. Неизвестные выбили стёкла и уничтожили кондиционер. Масштаб разрушений говорит о том, что вандалов могло быть несколько. Полицейские опрашивают свидетелей и изучают записи видеокамер. По информации RMF FM
, представители центра рассказали о неоднократно поступавших в их адрес угрозах.