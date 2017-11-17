В Эльблонге улицу 12 Февраля переименовали в улицу 12 Февраля
Переименование стало результатом вступившего в силу закона о декоммунизации. Ранее улица называлась в честь даты освобождения города Красной армией. Новое название совпадает с прежним — это дата взятия замка Тевтонского ордена 12 февраля 1454 года.
Издание Dziennik Elblaski
уточняет, что из-за нового закона в Эльблонге поменяли названия ещё четырёх улиц. В случае с ул. 12 Февраля горсовет принял резолюцию, которая чётко определила, к какой дате относится событие, в честь которого названа улица. Это сделали после консультаций с Варминско-Мазурским воеводством.
Ранее президент Польши Анджей Дуда подписал закон о декоммунизации
, согласно которому может быть убрано до пятисот мемориальных захоронений и памятников. Закон также запрещает называть улицы, дома и мосты в честь деятелей коммунистической эпохи. От переименования городских улиц отказался мэр Гданьска Павел Адамович
. Он сослался на мнение местных жителей, которые высказались против перемен, и на важность принципа самостоятельности местного самоуправления.