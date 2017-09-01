Мэр Гданьска отказался от декоммунизации городских улиц

Мэр Гданьска Павел Адамович не станет переименовывать городские улицы в рамках закона о декоммунизации. Как сообщает Польский культурный центр в Калининграде , такое заявление он сделал во время сессии горсовета.

Согласно закону о декоммунизации, органы самоуправления должны переименовать здания, объекты и общественные места, названные в честь людей, организаций, событий и дат, символизирующих коммунизм и другие тоталитарные режимы. По мнению Адамовича, закон абсурден и не пользуется поддержкой горожан.

"После консультаций с местными жителями я отказался от идеи переименования улиц, таких как "спорные" улицы Винсента Пстровского, Марьяна Бучка, улицы Домбровщаков, Станислава Солдка, Людвика Варынского, Франциска Зубжицкого, — заявил глава города. — У меня очень критическое мнение по поводу этого закона. Мне кажется, что это нарушает принцип самостоятельности местного самоуправления, ибо одной из естественных функций последнего является формирование названий улиц и площадей. Мнения жителей очень выразительны, и они против этих изменений".

Адамович указал на непоследовательность закона. Он также назвал "абсолютно непонятным" разговор о декоммунизации спустя 28 лет после смены строя.