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Мэр Гданьска отказался от декоммунизации городских улиц

13:10
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Мэр Гданьска Павел Адамович не станет переименовывать городские улицы в рамках закона о декоммунизации. Как сообщает Польский культурный центр в Калининграде, такое заявление он сделал во время сессии горсовета.
 
Согласно закону о декоммунизации, органы самоуправления должны переименовать здания, объекты и общественные места, названные в честь людей, организаций, событий и дат, символизирующих коммунизм и другие тоталитарные режимы. По мнению Адамовича, закон абсурден и не пользуется поддержкой горожан.
 
"После консультаций с местными жителями я отказался от идеи переименования улиц, таких как "спорные" улицы Винсента Пстровского, Марьяна Бучка, улицы Домбровщаков, Станислава Солдка, Людвика Варынского, Франциска Зубжицкого, — заявил глава города. — У меня очень критическое мнение по поводу этого закона. Мне кажется, что это нарушает принцип самостоятельности местного самоуправления, ибо одной из естественных функций последнего является формирование названий улиц и площадей. Мнения жителей очень выразительны, и они против этих изменений".
 
Адамович указал на непоследовательность закона. Он также назвал "абсолютно непонятным" разговор о декоммунизации спустя 28 лет после смены строя. 
 
Ранее президент Польши Анджей Дуда подписал закон о декоммунизации, согласно которому может быть убрано до пятисот мемориальных захоронений и памятников. Закон также запрещает называть улицы, дома и мосты в честь деятелей коммунистической эпохи. Органам местного самоуправления предписали самостоятельно поменять названия улиц до 2 сентября. В противном случае соответствующие постановления издадут воеводы.
 

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«Борьба с советским наследием в Литве и Польше»

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