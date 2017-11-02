В Латвии решили придать единый статус ветеранам Красной армии и вермахта
Сейм Латвии одобрил во втором чтении законопроект о присвоении статуса участника Второй мировой войны. Об этом сообщает "Делфи"
.
Если законопроект примут, единый статус получат граждане Латвии, состоявшие в войсках СССР, нацистской Германии, а также союзников. Статус участника Второй мировой не будет положен бывшим членам Национал-социалистической партии Германии, сотрудникам служб безопасности, КГБ и НКВД, а также лицам, осуждённым за преступления против человечества.
Участникам Второй мировой войны будут выдавать свидетельство и нагрудный знак. Вопрос о предоставлении льгот и пособий решат муниципалитеты.
В марте в столице Латвии прошёл марш ветеранов СС
. Правоохранители вывели с акции человека, который пришёл с плакатом против героизации латвийского легиона СС.