В столице Латвии проходит марш ветеранов СС
Марш ветеранов СС в Риге
Фото с сайта ru.wikipedia.org
В Риге проходит марш ветеранов Ваффен СС. Об этом сообщает
РИА "Новости".
Полиция в столице Латвии работает в усиленном режиме. Согласно данным агентства Sputnik , сотрудники правоохранительных органов вывели с акции человека, который пришёл с плакатом против героизации латвийского легиона СС.
Жительница Риги Наталья рассказала Клопс.Ru: "Рано утром легионеры идут (их, правда, человек 10, им же больше 90 лет) в церковь, на мессу. Потом оттуда — это 10 минут ходу — распевая слабыми голосами песни, к памятнику, возлагают цветы и уходят. Вслед за ними несут венки представители тех политических партий, чья риторика строится на национальной идее (их немного), а потом выступает антифашистское движение". Девушка отметила, что иногда мероприятие приводит к дракам.
Марши ветеранов СС проходят в Латвии с 1994 года. Главным организатором мероприятия выступает националистическая организация Daugavas Vanagi. В 1945 году её учредили бывшие латвийские легионеры СС.
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