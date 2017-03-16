В столице Латвии проходит марш ветеранов СС



Полиция в столице Латвии работает в усиленном режиме. Согласно данным агентства Sputnik , сотрудники правоохранительных органов вывели с акции человека, который пришёл с плакатом против героизации латвийского легиона СС.

Жительница Риги Наталья рассказала Клопс.Ru: "Рано утром легионеры идут (их, правда, человек 10, им же больше 90 лет) в церковь, на мессу. Потом оттуда — это 10 минут ходу — распевая слабыми голосами песни, к памятнику, возлагают цветы и уходят. Вслед за ними несут венки представители тех политических партий, чья риторика строится на национальной идее (их немного), а потом выступает антифашистское движение". Девушка отметила, что иногда мероприятие приводит к дракам.

Марши ветеранов СС проходят в Латвии с 1994 года. Главным организатором мероприятия выступает националистическая организация Daugavas Vanagi. В 1945 году её учредили бывшие латвийские легионеры СС.