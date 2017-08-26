Литва начнёт транслировать "свободное радио" на Россию и Белоруссию

29 августа в Вильнюсе торжественно включат радиопередатчик средних волн большой дальности, который будет транслировать радиопередачи на русском и белорусском языке. Об этом сообщает информагентство Regnum

Он заменит более устаревший и менее мощный аппарат в Каунасском районе Литвы. С его помощью на территорию Украины, Белоруссии и России будут транслировать программы "Радио Свободная Европа/Радио Свобода".

Передатчик достался Литве из США. Церемонию его включения посетят глава Совета управляющих по вопросам вещания США Андре Мендес, министр транспорта и связи Рокас Масюлис и представители посольства США в Литве.