Двум российским телеканалам в Литве пригрозили приостановкой вещания

Двум российским телеканалам в Литве грозит приостановка вещания из-за выявленных нарушений. Как сообщает "Интерфакс" , об этом заявил председатель литовской комиссии по радио и ТВ Эдмундас Вайтекунас.

Причиной санкций стали установленные комиссией факты разжигания ненависти в эфире телеканалов "РТР Планета" и "ТВЦi". Работу первого приостанавливали дважды, второго — один раз. Сейчас могут быть применены более строгие санкции.

"Всему есть предел. Если эти три месяца никак не повлияли и нарушения повторяются, то, на мой взгляд, санкции должны быть строже. Возможной санкцией для них было бы (ограничение трансляции) от года до полутора", — заявил Вайтекунас.