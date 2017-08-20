Литва нашла признаки разжигания ненависти в российских телеканалах

Литовская комиссия по радио и телевидению усмотрела в транслируемых на территории Литвы российских телеканалах признаки разжигания войны и ненависти. Об этом сообщает издание RU.DELFI

На следующей неделе комиссия рассмотрит шаги по ограничению трансляции российских каналов "РТР Планета" и "ТВЦi". ЛКРТВ утверждает, что 31 мая в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "РТР Планета" и 10 июня в программе "Право знать" на канале "ТВЦi" они нашли признаки ксенофобских призывов.

"Нужно выдвинуть ультиматум прибалтийским государствам, чтобы они отвели все войска НАТО на 300 километров от границ России, а не отведёте, мы примем определенные меры", — сказал Владимир Жириновский в передаче на "РТР Планета". Он же высказался в передаче по каналу ТВЦi.

"Нарушения установлены, выводы составлены, теперь нашей комиссии нужно ознакомиться с выводами и, если они будут утверждены, начнутся дальнейшие процедуры", — прокомментировал ситуацию председатель комиссии.