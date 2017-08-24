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Литва упразднит должность атташе по сельскому хозяйству в РФ в ответ на эмбарго

09:52
  738
Литва приняла решение упразднить должность атташе по сельскому хозяйству в России. Как передаёт "РИА Новости", об этом сообщила пресс-служба правительства республики.
 
Вместо этого аналогичную должность введут в Японии. Её упразднение связано с российским эмбарго на сельскохозяйственную продукцию и продукты питания. Минсельхоз Литвы заявлял, что в связи с этим уменьшились объёмы деятельности профильного атташе в России.
 
"Правительство согласилось с предложением министерства сельского хозяйства учредить должность атташе по сельскому хозяйству в Японии и упразднить эту должность в России", — говорится в сообщении пресс-службы.
 
Премьер-министр республики отметил, что правительство ищет новые рынки сбыта сельскохозяйственной продукции и намерено расширять объёмы экспорта. Он считает, что открытие должности атташе в Японии поможет достичь цели.
 
В октябре 2016 года литовские фермеры получили 24,4 млн евро на покрытие убытков от российского эмбарго. Деньги выплатили из средств ЕС и национального бюджета.
 

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