Литва упразднит должность атташе по сельскому хозяйству в РФ в ответ на эмбарго

Литва приняла решение упразднить должность атташе по сельскому хозяйству в России. Как передаёт "РИА Новости" , об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

Вместо этого аналогичную должность введут в Японии. Её упразднение связано с российским эмбарго на сельскохозяйственную продукцию и продукты питания. Минсельхоз Литвы заявлял, что в связи с этим уменьшились объёмы деятельности профильного атташе в России.

"Правительство согласилось с предложением министерства сельского хозяйства учредить должность атташе по сельскому хозяйству в Японии и упразднить эту должность в России", — говорится в сообщении пресс-службы.

Премьер-министр республики отметил, что правительство ищет новые рынки сбыта сельскохозяйственной продукции и намерено расширять объёмы экспорта. Он считает, что открытие должности атташе в Японии поможет достичь цели.