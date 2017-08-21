Латвия вооружится американскими зенитными комплексами Stinger

Латвия подписала с вооружёнными силами Дании соглашение на приобретение американских переносных зенитных комплексов Stringer. Как сообщает агентство LETA , об этом в понедельник, 21 августа, заявил в эфире телевидения министр обороны республики Раймондс Бергманис.

"Сумма сделки не слишком высока, но мы получим значительное количество вооружения. Это очень важно для развития наших войск. Мы сможем более эффективно защищать страну, если возникнет такая необходимость", – цитирует агентство политика.

Бергманис отметил, что ПЗРК могут быть переданы Латвии к концу 2017 или началу 2018 года. Дания с 1996 года получила 1140 ПЗРК Stinger, сообщает "Лента"