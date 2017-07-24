В Ольштыне после вмешательства журналистов привели в порядок захоронение советских солдат
Читатели сообщили изданию, что кладбище заросло высокой травой. За весь сезон захоронение ни разу не убиралось. После обращения в департамент муниципальных кладбищ траву скосили.
На военном кладбище на ул. Серых захоронен 4271 советский солдат. 862 из них опознаны. Там же находятся могилы лётчиков полка "Нормандия — Неман". В марте в Ольштыне захоронили
троих советских лётчиков, сбитых 70 лет назад.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.