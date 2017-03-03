В Ольштыне захоронили троих советских лётчиков, сбитых 70 лет назад
В польском Ольштыне торжественно захоронили троих советских лётчиков, сбитых 70 лет назад. Об этом пишет "Российская газета
".
Акция прошла на Интернациональном кладбище советских, польских воинов и летчиков полка "Нормандия — Неман" в рамках автопробега "Дороги памяти", который стартовал из Калининграда 1 марта. По словам журналистов, до 2014 года на братских могилах этого кладбища не было ни одного имени, теперь их — десятки благодаря и польским, и российским активистам.
Целью автопробега является привлечение внимания к проблеме осквернения захоронений и памятников в Польше. Россияне посетят памятные места
, которые в республике собирались демонтировать.
Участники планируют посетить Кельце, где в августе 2016 года разгромили братское кладбище советских солдат. Далее россияне поедут в Белосток, где захоронены 12 тыс. человек. Их имена неизвестны. Изначально люди были похоронены на лагерных кладбищах. Посетят участники автопробега и музей на месте крематориев Третьего рейха в концлагере "Майданек".
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