В Варшаве 17 тысяч человек вышли на акцию протеста против судебной реформы

В Варшаве 17 тыс. человек приняли участие в акции протеста против судебной реформы. Об этом сообщает "РИА Новости"
с ссылкой на городскую ратушу.
Акция прошла вечером в воскресенье, 16 июля. Организаторы призвали участников не использовать политическую символику, поэтому поляки вышли на площадь перед зданием Верховного суда со свечами. Мирный протест продолжался 45 минут. Спев гимн, собравшиеся покинули площадь.
"Сегодня с нами свет не потому, что это похороны Верховного суда или судов. С нами свет потому, что свет – это надежда", – заявили организаторы.
Помимо столицы, акции протеста в воскресенье прошли в Лодзи, Кракове, Гданьске, Гдыне и Быдгощи. Всего на улицы вышли около 30 тыс. человек.
В субботу сенат принял подготовленные минюстом поправки в закон о Национальном судебном совете и закон о работе всеобщих судов. Теперь для принятия законов необходима подпись президента Анджея Дуды. Министр юстиций расширить полномочия, а членов Национального судебного совета будут избирать путём голосования депутатов Сейма, большинство в котором принадлежит правящей партии "Право и справедливость". Польская оппозиция считает поправки "покушением на демократию" и не исключает возможности блокировать работу Сейма, как уже было зимой
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