В Варшаве 17 тысяч человек вышли на акцию протеста против судебной реформы

В Варшаве 17 тыс. человек приняли участие в акции протеста против судебной реформы. Об этом сообщает "РИА Новости" с ссылкой на городскую ратушу.

Акция прошла вечером в воскресенье, 16 июля. Организаторы призвали участников не использовать политическую символику, поэтому поляки вышли на площадь перед зданием Верховного суда со свечами. Мирный протест продолжался 45 минут. Спев гимн, собравшиеся покинули площадь.

"Сегодня с нами свет не потому, что это похороны Верховного суда или судов. С нами свет потому, что свет – это надежда", – заявили организаторы.

Помимо столицы, акции протеста в воскресенье прошли в Лодзи, Кракове, Гданьске, Гдыне и Быдгощи. Всего на улицы вышли около 30 тыс. человек.