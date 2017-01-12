В Польше оппозиция вновь заблокировала работу сейма
В Польше депутаты оппозиционной партии "Гражданская платформа" вновь заблокировали работу сейма. Как сообщает "Российская газета"
, народные избранники протестуют против ситуации, сложившейся в парламенте страны. Также они требовали пересмотреть закон о бюджете.
Заседание должно было начаться 11 января, однако депутаты помешали его проведению. Десятки человек заняли площадку у трибуны и стола. Напомним, подобным образом они поступили в декабре, выступив против нелегальных, по их мнению, законопроектов. Несмотря на то, что достичь компромисса не удалось, закон о бюджете всё же был принят
и направлен на рассмотрение президенту.
Ранее парламентский кризис привёл к массовым протестам.
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