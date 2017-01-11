В Польше принят законопроект о бюджете, обсуждение которого стало причиной парламентского кризиса
В Сенате Польши приняли законопроект о бюджете страны на 2017 год, обсуждение которого привело к парламентскому кризису. Об этом сообщает РИА Новости
с ссылкой на польские сми.
Законопроект о бюджете, который обсуждался в декабре, привёл к серьёзным разногласиям между правящей партией и оппозицией. Представители оппозиции даже рассматривали возможность самороспуска
Сейма в случае принятия закона. Парламентские обсуждения сопровождались массовыми акциями протеста на улицах.
В настоящий момент сенат принял законопроект о бюджете, и для его вступления в силу необходима подпись президента Польши.
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