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Польская оппозиция рассматривает возможность самороспуска Сейма

18:24
  377 2
  • Фото с сайта ru.wikipedia.org
Фото с сайта ru.wikipedia.org
Оппозиция Польши рассматривает возможность подачи заявки на самороспуск Сейма, если партия власти не выполнит требования оппозиции. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова главы партии "Новочесна" Рышарда Петру.
 
Оппозиция требует от партии власти проведения повторного голосования о бюджете страны на 2017 год. Заявление стало реакцией на слова главы МВД Польши о том, что Сейм может продолжить работу в другом зале, где оппозиция не помешает проведению заседаний. В таком случае, сказал Рышард Петру, он в тот же момент подаст заявку на самороспуск Сейма.
 
По мнению главы "Новочесны", 11 января спикер Сейма должен признать свои ошибки и объявить повторное голосование по бюджету. Пока что представители оппозиции не снимают блокаду президиума в зале пленарных заседаний и планируют дежурить там группами вплоть до очередного заседания парламента.
 
Для того, чтобы роспуск Сейма стал реальностью, за это решение должны проголосовать две трети депутатов. У партии власти на данный момент большинство голосов - 235 из 460.
 
Ранее генпрокурор страны заявлял о том, что оппозиционеры добиваются роспуска парламента.
 

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2 комментария Правила комментирования

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tuvaOlga
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