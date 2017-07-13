С начала года в Польше зафиксировали 27 вспышек африканской чумы свиней

С начала 2017 года в Польше зарегистрировали 27 вспышек африканской чумы свиней. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Последняя вспышка АЧС в Польше стала 50-й по счёту с 2014 года, когда в стране впервые зафиксировали заболевание. Более половины вспышек приходится на текущий год. Последнюю зафиксировали в Подляском воеводстве, на ферме, где содержали 1 066 свиней. Там провели все процедуры, связанные с ликвидацией болезни.

"Управление Россельхознадзора по Калининградской области дополнительно обращает внимание руководителей свиноводческих хозяйств и владельцев индивидуальных подворий, на которых содержатся свиньи, на необходимость проведения профилактических мероприятий, направленных на исключение заноса возбудителя АЧС", — говорится в сообщении ведомства.