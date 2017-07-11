Половина берлинских бездомных оказались поляками
Александр Подгорчук / Архив Клопс.Ru
Поляки составляют половину всех бездомных жителей Берлина. Как сообщает
Польский культурный центр в Калининграде, такую статистику приводит Der Tagesspiegel
.
По информации немецкого издания, некоторые бездомные не жалуются на жизнь в немецкой столице. Доминика, которую цитирует журнал, говорит, что "нигде не живётся так легко, как в Берлине", и не отказывается от жизни на улице по собственной воле.
В 2016 году в Польше насчитали
две тысячи бездомных детей. Часть из них находятся в приютах с матерями, часть живут вместе с родителями на участках без домов. Кроме того, пять с половиной миллионов поляков живут
без элементарных удобств.
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