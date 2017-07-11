Половина берлинских бездомных оказались поляками

Поляки составляют половину всех бездомных жителей Берлина. Как сообщает Польский культурный центр в Калининграде, такую статистику приводит Der Tagesspiegel

По информации немецкого издания, некоторые бездомные не жалуются на жизнь в немецкой столице. Доминика, которую цитирует журнал, говорит, что "нигде не живётся так легко, как в Берлине", и не отказывается от жизни на улице по собственной воле.