В Гданьске отреставрировали памятник-танк Т-34
Фото: Польский культурный центр в Калининграде
В Польше отреставрировали памятник-танк Т-34. Военный мемориал на аллее Победы в Гданьске отшлифовали и покрасили, об этом Клопс.Ru сообщил глава Польского культурного центра в Калининграде Томаш Оманьски в воскресенье, 2 июля.
"Танк Т-34-памятник на проспекте Победы в Гданьске уже привлекает внимание красивой, исторической зеленью. Цвет согласован с Музеем Второй Мировой Войны", — говорится в сообщении.
В июне 2017 года в Польше активисты из сообщества "Курск", которое занимается восстановлением мемориалов Красной армии, отремонтировали находящийся у посёлка Миколин памятник
советским солдатам. Финансовую поддержку оказали жители Калининградской области, российские и польские фонды. При этом местные жители активно помогали активистам строительными материалами.
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