В Гданьске отреставрировали памятник-танк Т-34

В Польше отреставрировали памятник-танк Т-34. Военный мемориал на аллее Победы в Гданьске отшлифовали и покрасили, об этом Клопс.Ru сообщил глава Польского культурного центра в Калининграде Томаш Оманьски в воскресенье, 2 июля.

"Танк Т-34-памятник на проспекте Победы в Гданьске уже привлекает внимание красивой, исторической зеленью. Цвет согласован с Музеем Второй Мировой Войны", — говорится в сообщении.