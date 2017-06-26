В Польше нелегальных работников почти столько же, сколько в России

В прошлом году каждый пятый поляк трудился нелегально. Об этом пишет Польский культурный центр в Калининграде со ссылкой на издание Kresy.



Во время проведённого исследования 21% взрослых поляков признались, что в прошлом году работали без какого-либо договора, не платя налоги и взносы на социальное страхование. Ещё 62% опрошенных заявили, что среди их знакомых есть нелегальные работники.



Напомним, что по данным ВЦИОМ, большинство жителей России сегодня Напомним, что по данным ВЦИОМ, большинство жителей России сегодня получают белую заработную плату. 75% отметили, что им выплачивают весь заработок официально, 12% рассказали о серых зарплатах, а каждый десятый получает от работодателя все деньги в конверте.