В Польше нелегальных работников почти столько же, сколько в России
В прошлом году каждый пятый поляк трудился нелегально. Об этом пишет Польский культурный центр в Калининграде со ссылкой на издание Kresy.
Во время проведённого исследования 21% взрослых поляков признались, что в прошлом году работали без какого-либо договора, не платя налоги и взносы на социальное страхование. Ещё 62% опрошенных заявили, что среди их знакомых есть нелегальные работники.
Напомним, что по данным ВЦИОМ, большинство жителей России сегодня получают белую заработную плату.
75% отметили, что им выплачивают весь заработок официально, 12% рассказали о серых зарплатах, а каждый десятый получает от работодателя все деньги в конверте.
Ситуацию с нелегальными сотрудниками в Калининградской области исследовала служба компании HeadHunter.
Опрос выяснил, что больше половины респондентов (52%) на последнем месте работы получали или получают полностью белую заработную плату. Доля серых зарплат составила 32%, и это один из самых высоких показателей по России. Ещё 13% респондентов признались в том, что все заработанные деньги получали в конверте.
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