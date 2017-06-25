Две трети литовцев высказались за создание армии Евросоюза

Большинство литовцев поддерживает создание общей европейской армии. Об этом сообщает "Делфи" с ссылкой на данные опроса Eurobarometer.

За создание армии Евросоюза высказались 71% опрошенных жителей Литвы. Эта страна вместе с Бельгией и Нидерландами вошла в тройку государств с самой сильной поддержкой концепции армии ЕС.

Меньше всего поддержки идея создать в Евросоюзе общую армию получила в Великобритании и Швеции. В Латвии и Эстонии "за" высказались 59% и 48% опрошенных.

Респондентов также спросили, стоит ли всем странам-членам ЕС формировать единую политику безопасности и обороны. В Литве и Люксембурге с этим согласились 87% опрошенных, в Германии – 84%. В Эстонии и Латвии идею поддержали 83% респондентов. В Австрии и Швеции зафиксирован самый низкий уровень ответивших утвердительно, 57% и 59% человек.