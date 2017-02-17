Европарламент одобрил создание общей европейской армии

Депутаты Европарламента большинством голосов одобрили резолюцию о создании общей европейской армии, усилении централизации ЕС и введении должности министра финансов союзов. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на BBC.



"По сути, Верхофстадт предлагает ограничение или даже полную ликвидацию права стран — членов Европейского Союза отказываться от выполнения коллективных решений", — цитирует издание сообщение телеканала. За документ проголосовали 283 народных избранника, против — 269, воздержались — 83.



Документ был предложен к рассмотрению ответственным за переговоры о Brexit и бывшим премьером Бельгии Ги Верхофстадтом. Он возглавляет либеральный блок Европарламента.



Вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммеранс сообщил, что изменение основополагающих договоров ЕС не является в настоящее время приоритетной задачей.