Европарламент одобрил создание общей европейской армии
Депутаты Европарламента большинством голосов одобрили резолюцию о создании общей европейской армии, усилении централизации ЕС и введении должности министра финансов союзов. Об этом сообщает
Интерфакс со ссылкой
на BBC.
"По сути, Верхофстадт предлагает ограничение или даже полную ликвидацию права стран — членов Европейского Союза отказываться от выполнения коллективных решений", — цитирует издание сообщение телеканала. За документ проголосовали 283 народных избранника, против — 269, воздержались — 83.
Документ был предложен к рассмотрению ответственным за переговоры о Brexit и бывшим премьером Бельгии Ги Верхофстадтом. Он возглавляет либеральный блок Европарламента.
Вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммеранс сообщил, что изменение основополагающих договоров ЕС не является в настоящее время приоритетной задачей.
В сентябре 2016 года стало
известно, что в Евросоюзе обсуждают планы по созданию собственной армии. В Брюсселе тогда обсуждали возможность организации войск по обеспечению внутренней и внешней безопасности странам Европы.
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