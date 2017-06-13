Учения против "российской агрессии" проходят в странах Балтии чаще, чем раз в месяц

В странах Балтии в 2017 году запланировано 16 учебных манёвров. Учения у российских границ проходят чаще, чем раз в месяц. Об этом сообщает телеканал "Вести".



В Литве начались крупнейшие военные учения "Железный волк — 2017". Участие в них принимают более пяти тыс. военных из девяти стран НАТО. В Латвии проходят учения "Удар саблей". Под руководством США две тысячи военных отрабатывают сценарии быстрого реагирования. Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что предстоящие российско-белорусские учения "Запад-2017" направлены против Европы.



Согласно данным издания, президент Словении Борут Пахор был удивлён отношением стран Балтии к России. "В связи с другим историческим опытом мы строим наши отношения с Россией по-другому. Мы пытаемся понять причины вашей обеспокоенности. Но мы расцениваем её серьёзно", — заявил он.