В Литве стартовали военные учения с солдатами НАТО (фото)

Торжественное открытие учений состоялось 12 июня в Рукле. Сообщается, всего манёврах задействованы порядка 5,3 тысяч военнослужащих из Литвы и девяти стран — членов НАТО. Участвуют солдаты из США, Великобритании, Польши и Португалии.
"Солдаты будут планировать и организовывать оборонительные и наступательные операции многонациональных батальонных тактических групп", — говорится в сообщении.
Манёвры продлятся до 23 июня. В субботу, 17 июня военные выполнят упражнения с оружием, продемонстрируют работу с военной техникой. Отмечается, что будут задействованы танки, бронетехника, гаубицы и вертолёты.
В начале июня в Клайпедский порт прибыл батальон
национальной гвардии Миннесоты. Американцы привезли в Литву более 350 военных машин. Сообщалось, что солдаты батальона национальной гвардии будут принимать участие в крупнейших международных учениях Iron Wolf.
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