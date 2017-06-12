В Литве стартовали военные учения с солдатами НАТО (фото)

В Литве стартовали международные учения Iron Wolf, в которых участвуют военнослужащие из девяти стран НАТО. Об этом сообщается на сайте литовского Министерства обороны

Торжественное открытие учений состоялось 12 июня в Рукле. Сообщается, всего манёврах задействованы порядка 5,3 тысяч военнослужащих из Литвы и девяти стран — членов НАТО. Участвуют солдаты из США, Великобритании, Польши и Португалии.

"Солдаты будут планировать и организовывать оборонительные и наступательные операции многонациональных батальонных тактических групп", — говорится в сообщении.

Манёвры продлятся до 23 июня. В субботу, 17 июня военные выполнят упражнения с оружием, продемонстрируют работу с военной техникой. Отмечается, что будут задействованы танки, бронетехника, гаубицы и вертолёты.