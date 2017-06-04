В порт Клайпеды прибыл батальон американских военных и 350 бронемашин

В Клайпедский порт прибыл батальон национальной гвардии Миннесоты. Американцы привезли в Литву более 350 военных машин, сообщается на сайте LRT

Среди боевой бронетехники – танки Abrams и Bradley. Технику транспортировали на корабле из Миннесоты. Сообщается, что военные также привезли инженерное оборудование.

Солдаты батальона национальной гвардии будут принимать участие в крупнейших международных учениях Iron Wolf, которые пройдут в этом году в Литве. В выходные танки будут переданы на полигон в Пабраде. Позже сюда переместят и другие военные транспортные средства, сообщает СМИ.

Двухнедельные учения Iron Wolf начнутся в понедельник, 5 июня. В них примут участие более пяти тысяч военных из десяти стран НАТО.