Польские фермеры, отказавшиеся от разведения свиней из-за АЧС, могут получить по 100 тысяч злотых
В Польше фермеры из зон, на которых распространена африканская чума свиней (АЧС), могут подать заявку на получение финансовой поддержки, если откажутся от разведения свиней. Об этом сообщает издание Farmer.Pl
со ссылкой на Агентство по реструктуризации и модернизации сельского хозяйства.
Средства можно будет потратить на начало нефермерской хозяйственной деятельности. Сумма выплаты составляет 100 тысяч злотых (около 24 тысяч евро).
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