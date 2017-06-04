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В Литве четверо пьяных военных НАТО устроили драку

15:33
  182 0
Архив Клопс.Ru
В ночь на субботу, 3 июня, в Литве в городе Йонава четверо военнослужащих из Германии устроили драку. В пресс-службе литовской полиции сообщили, что мужчины были в нетрезвом состоянии, пишет "РИА Новости".
 
Сейчас военнослужащие проходят амбулаторное лечение. В полиции отмечают, что инцидент произошёл не в служебное время, а сами военные были в гражданской одежде. В данный момент ведётся досудебное расследование, передаёт СМИ.
 
"Во время драки в Йонава пострадали четверо нетрезвых дислоцированных в Литву германских военных", — говорится в сообщении.
 
Ранее стало известно, что в Клайпедский порт прибыл батальон национальной гвардии Миннесоты. Американцы привезли в Литву более 350 военных машин. Сообщается, что солдаты батальона национальной гвардии будут принимать участие в крупнейших международных учениях Iron Wolf, которые пройдут в этом году в Литве.

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