В Литве четверо пьяных военных НАТО устроили драку

В ночь на субботу, 3 июня, в Литве в городе Йонава четверо военнослужащих из Германии устроили драку. В пресс-службе литовской полиции сообщили, что мужчины были в нетрезвом состоянии, пишет "РИА Новости"

Сейчас военнослужащие проходят амбулаторное лечение. В полиции отмечают, что инцидент произошёл не в служебное время, а сами военные были в гражданской одежде. В данный момент ведётся досудебное расследование, передаёт СМИ.

"Во время драки в Йонава пострадали четверо нетрезвых дислоцированных в Литву германских военных", — говорится в сообщении.