В Варминьско-Мазурском воеводстве туристы из Германии гостят в 3,5 раза чаще россиян

Жители Германии останавливаются на ночлег в Варминьско-Мазурском воеводстве в 3,5 раза чаще, чем граждане России. Об этом сообщает Польский культурный центр в Калининграде со ссылкой на издание Gazeta Olsztynska



Всего в воеводстве 512 туристических объектов. В прошлом году там останавливалось более 1,2 млн туристов, из них 78,7 тысячи человек — граждане Германии, 22,2 тысячи приехали из России, а 9,4 тысячи — это жители Литвы.



Наиболее популярен в Вармии и Мазурах район Мронгово, а помимо этого — Ольштын, Оструда и Гижицко.