В Варминьско-Мазурском воеводстве туристы из Германии гостят в 3,5 раза чаще россиян
Жители Германии останавливаются на ночлег в Варминьско-Мазурском воеводстве в 3,5 раза чаще, чем граждане России. Об этом сообщает Польский культурный центр в Калининграде со ссылкой на издание Gazeta Olsztynska
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Всего в воеводстве 512 туристических объектов. В прошлом году там останавливалось более 1,2 млн туристов, из них 78,7 тысячи человек — граждане Германии, 22,2 тысячи приехали из России, а 9,4 тысячи — это жители Литвы.
Наиболее популярен в Вармии и Мазурах район Мронгово, а помимо этого — Ольштын, Оструда и Гижицко.
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