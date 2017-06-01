В воскресенье магазины и торговые центры в Польше будут закрыты

В воскресенье, 4 июня, торговые центры, магазины и рынки не будут работать. Об этом сообщает "Радио Польша ".



Причина — праздник Зелёные Святки, который называется так потому, что пейзажи в это время становятся зелёными. В этот день отмечается 50-й день после католической Пасхи, когда отмечается День сошествия Святого Духа, или Пятидесятница. Он всегда отмечается в воскресенье и является в Польше официальным выходным.