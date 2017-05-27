СМИ: в МВД Польши возмутились бесконтрольным перемещением украинских танков по стране
В Польше зафиксировали перемещение прицепов с украинскими танками, которое проходило без оповещения полиции. Об этом сообщает
Польский культурный центр в Калининграде.
Речь идёт о танках Т-64 БМ. Они въехали на территорию страны в начале мая. По словам представителя польского МВД, конвой должен был находиться под наблюдением полиции, однако сотрудников правоохранительных органов не оповещали о перемещениях.
"Это какой-то абсурд, что иностранные танки могут передвигаться без надзора", – анонимно заявил представитель МВД страны.
В Центре координации движения войск сообщили, что перевозка осуществлялась на основании дипломатического разрешения. По данным ведомства, транспортировку осуществлял частный гражданский перевозчик.
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