СМИ: в МВД Польши возмутились бесконтрольным перемещением украинских танков по стране

В Польше зафиксировали перемещение прицепов с украинскими танками, которое проходило без оповещения полиции. Об этом сообщает Польский культурный центр в Калининграде.

Речь идёт о танках Т-64 БМ. Они въехали на территорию страны в начале мая. По словам представителя польского МВД, конвой должен был находиться под наблюдением полиции, однако сотрудников правоохранительных органов не оповещали о перемещениях.

"Это какой-то абсурд, что иностранные танки могут передвигаться без надзора", – анонимно заявил представитель МВД страны.

В Центре координации движения войск сообщили, что перевозка осуществлялась на основании дипломатического разрешения. По данным ведомства, транспортировку осуществлял частный гражданский перевозчик.