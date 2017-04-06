На польской границе задержали двух украинок с корабельной зениткой
Пушка, оформленная как часть гидравлического механизма, находилась в фургоне с украинскими номерами. Её обнаружили на погранпереходе в Дорохуске. Делом занялось Агентство внутренней безопасности – в месте, куда должны были доставить установку, прошли обыски.
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