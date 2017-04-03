Инспекторы России и Белоруссии выполнят наблюдательный полёт над Польшей

С 3 по 7 апреля в небе над Польшей будет осуществлён наблюдательный полёт. Об этом сообщает РИА "Новости"

По данным СМИ, в полёте будут участвовать российские и белорусские инспекторы. Он пройдёт в рамках Договора по открытому небу.

Договор по открытому небу действует с 2002 года. В рамках соглашения страны-участницы открыто собирают сведения о вооружённых силах друг друга.