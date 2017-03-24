В Гданьске открылся музей Второй мировой войны
Проект музея
Фото с сайта музея: muzeum1939.pl
В Гданьске начал работу музей Второй мировой войны. Об открытии сообщает Deutsche Welle
.
Музей создавался 10 лет. Его основная часть расположена под землёй: по мнению архитектора Яцека Дорщча, это символизирует прошлое. Около половины экспозиций музея посвящены Польше, остальные рассказывают про Вторую мировую войну в других странах.
Ранее сообщалось
, что проект обойдётся польским властям в 358 млн. злотых и объединит в одном здании музей, административные помещения, лекционные залы, библиотеку и кафе. Вскоре появится возможность приобрести билет в интернете, а каждый вторник в кассах музея можно получить бесплатный пропуск на выставки.
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