Литовские лесники пытаются восстановить уничтоженный бакланами лес на Куршской косе

На литовской стороне Куршской косы от гнездования бакланов пострадало 8 га соснового леса, восстановить который пытаются лесники. Об этом сообщает Delfi.Lt
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Пострадавший лес находится возле посёлка Юодокранте, где располагается одна из самых больших в Европе колоний бакланов и цапель. Предписания ЕС запрещают охоту на этих птиц, но несмотря на это, литовское министерство охраны окружающей среды уверено в необходимости регулирования численности бакланов.
"В Литве численность бакланов регулируют уже 12 лет, – сообщает издание. – В этом году меры регулирования остаются теми же: это охота (с 2005 г. убито 10 000 птиц), отпугивание шумовыми эффектами (так добиваются охлаждения 20-55% кладок, в результате с 2007 г. не вылупилось 32 000 птиц)".
Бакланы загрязняют воду, кроме того, их экскременты, которые содержат аммиак и фосфор, способствуют появлению сухостоя. На птиц жалуются и местные рыбаки: из-за птиц в заливе стало меньше рыбы.
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