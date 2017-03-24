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Польские пограничники оштрафовали калининградца, не задекларировавшего валюту, на 60 тыс. рублей

14:24
  1342 2
Фото с сайта таможенной службы Польши
Жителя Калининграда оштрафовали почти на 60 тысяч рублей за то, что он перевозил через границу с Польшей валюту и не задекларировал её. Об этом пишет Польский культурный центр в Калининграде, ссылаясь на сайт пресс-службы польской таможни.

Инцидент произошёл на погранпереходе в Гжехотках. Гражданин Российской Федерации имел при себе сразу четыре вида валюты: польские злотые, рубли, евро и доллары США. В общей сложности мужчина перевозил эквивалент почти 72 тысячи злотых (это больше миллиона рублей).

За то, что он не задекларировал деньги, мужчину оштрафовали на 4 тысячи злотых (это около 58 тыс. рублей).

Человек, въезжающий на территорию Европейского союза или выезжающий из него, должен сообщить таможенной службе, если он имеет более 10 000 евро (или эквивалент этой суммы). Этот закон является одним из элементов стратегии Европейского союза и направлен на предотвращение отмывания денег и борьбу с финансированием терроризма, сообщает представитель таможенной службы Польши Рышард Худы.

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2 комментария Правила комментирования

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Prist
Prist #
14:37
Всё время сумма не подлежащая декларации была 10000 долларов! Откуда взялись евро ?
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Gogi Brezner
Gogi Brezner #
16:44
Это на российской стороне всё в долларах, а в ЕС - в евро.
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