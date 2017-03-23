Правительство Польши поддержало идею запретить торговлю по воскресеньям

Совет министров Польши поддержал идею запретить торговлю по воскресеньям. Об этом пишет "Польское радио".



Правда, решение не окончательное — чиновники продолжат работу над проектом закона, так как имеют много замечаний к предложенным статьям. Например, пока непонятно, как будут наказывать предпринимателей, не соблюдающих запреты. Есть предложение наказывать нарушителей вплоть до лишения свободы, однако в правительстве не согласны с такой мерой.



Свои замечания также внесло польское министерство финансов и развития. Заместитель министра Ежи Квециньский предложил снять из-под запрета, в частности, интернет-торговлю, магазины в аэропортах и вокзалах. Однако в целом, по его словам, министерство поддерживает введение свободных от торговли дней.



Этот закон приближает нас к функционированию торговли во многих экономически развитых странах, таких как Германия, Италия, Греция, Франция, Швейцария", — заявил Квециньский.

Профсоюзы не согласны с таким предложением. Они предлагают оставить возможность работникам сферы обслуживания трудиться по воскресеньям за большую зарплату.



Сейчас общественный проект закона о запрете торговли в воскресенье находится в подкомиссиях сейма.