Правительство Польши поддержало идею запретить торговлю по воскресеньям
Правда, решение не окончательное — чиновники продолжат работу над проектом закона, так как имеют много замечаний к предложенным статьям. Например, пока непонятно, как будут наказывать предпринимателей, не соблюдающих запреты. Есть предложение наказывать нарушителей вплоть до лишения свободы, однако в правительстве не согласны с такой мерой.
Свои замечания также внесло польское министерство финансов и развития. Заместитель министра Ежи Квециньский предложил снять из-под запрета, в частности, интернет-торговлю, магазины в аэропортах и вокзалах. Однако в целом, по его словам, министерство поддерживает введение свободных от торговли дней.
Этот закон приближает нас к функционированию торговли во многих экономически развитых странах, таких как Германия, Италия, Греция, Франция, Швейцария", — заявил Квециньский.
Профсоюзы не согласны с таким предложением. Они предлагают оставить возможность работникам сферы обслуживания трудиться по воскресеньям за большую зарплату.
Сейчас общественный проект закона о запрете торговли в воскресенье находится в подкомиссиях сейма.
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