Житель Польши получил тюремный срок за шпионаж в пользу России

В Польше вынесен приговор мужчине, которого признали виновным в шпионаже в пользу России. Об этом со ссылкой на "Польское радио" сообщает портал DP.ru

Подозреваемого задержали в октябре 2014 года. Его обвинили в деятельности, направленной в ущерб интересам страны. По данным обвинения, мужчина был вовлечён в работу российской военной разведки. Мужчина собирал информацию, которая касалась энергетического сектора. Также сообщается, что, помимо польского, у него есть российское гражданство.

Обвиняемому в шпионаже мужчине грозило до 10 лет лишения свободы. Рассмотрев дело, суд приговорил его к четырём годам тюрьмы. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме.