Житель Польши получил тюремный срок за шпионаж в пользу России
В Польше осудили шпиона
Фото из архива Клопс.Ru
В Польше вынесен приговор мужчине, которого признали виновным в шпионаже в пользу России. Об этом со ссылкой на "Польское радио"
сообщает портал DP.ru
.
Подозреваемого задержали в октябре 2014 года. Его обвинили в деятельности, направленной в ущерб интересам страны. По данным обвинения, мужчина был вовлечён в работу российской военной разведки. Мужчина собирал информацию, которая касалась энергетического сектора. Также сообщается, что, помимо польского, у него есть российское гражданство.
Обвиняемому в шпионаже мужчине грозило до 10 лет лишения свободы. Рассмотрев дело, суд приговорил его к четырём годам тюрьмы. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.