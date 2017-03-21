В Калининграде
В Калининграде
+9 °C
днем
+2 °C
ночью
21 марта 2017 г. 07:37
66 333 пользователей
за 24 часа на сайте
57.3 +0.08
Курс ММВБ на 21 марта 2017, 07:00
61.6 +0.15
Курс ММВБ на 21 марта 2017, 07:00
14.38 +0.11
Курс ЦБ на 21 марта 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Соседи

Житель Польши получил тюремный срок за шпионаж в пользу России

07:15
  155 0
  • В Польше осудили шпиона
В Польше осудили шпиона
Фото из архива Клопс.Ru
В Польше вынесен приговор мужчине, которого признали виновным в шпионаже в пользу России. Об этом со ссылкой на "Польское радио" сообщает портал DP.ru.
 
Подозреваемого задержали в октябре 2014 года. Его обвинили в деятельности, направленной в ущерб интересам страны. По данным обвинения, мужчина был вовлечён в работу российской военной разведки. Мужчина собирал информацию, которая касалась энергетического сектора. Также сообщается, что, помимо польского, у него есть российское гражданство.
 
Обвиняемому в шпионаже мужчине грозило до 10 лет лишения свободы. Рассмотрев дело, суд приговорил его к четырём годам тюрьмы. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме.
 
Напомним, ранее в Польше был задержан политик, которого также считают причастным к шпионажу в пользу России. Речь идёт о Матеуше Пискорском.

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Главные темы дня

В Калининграде корюшку на набережной Преголи ловят вёдрами и продают по 200 рублей
20 марта 201716:01
  11228 2
В Калининграде корюшку на набережной Преголи ловят вёдрами и продают по 200 рублей
Жителя Московского района Калининграда укусила гадюка
Фото горячей новости
20 марта 201719:42
  12197 1
О детских поликлиниках, Доме советов и новых санаториях: что и как Алиханов предлагает поменять в регионе
Фото горячей новости
20 марта 201719:14
  4026 2
Пожилая калининградка дежурит в своём дворе и не пускает посторонних водителей (видео)
Фото горячей новости
20 марта 201718:04
  5675 14  
В Калининграде старшеклассница залезла на крышу лицея и отказалась спускаться
Фото горячей новости
20 марта 201713:37
  12598 1

Лента новостей

Картинка
Кандидат в президенты Франции призвал Париж не сближаться с Москвой
07:28
  67 0
Картинка
Житель Польши получил тюремный срок за шпионаж в пользу России
07:15
  155 0
Картинка
В Гурьевске при пожаре в жилом доме пострадали люди
07:00
  238 0
Картинка
В Турции задержаны трое немцев, подозреваемых в теракте на рождественской ярмарке в Берлине
20 марта 201722:10
  735 2

Авторские колонки

Фото автора
Анастасия Кондратьева
журналист
Истерика как образ жизни: почему родители ведутся на фейки о детских суицидах
  2852 5
Фото автора
Олег Пономарев
кандидат экономических наук
Прививка благополучия и паралич воли: почему молодёжь не спешит в бизнес
  4426 4
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo