В Польше планируют снести 500 памятников социалистической эпохи
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Виктор Гусейнов
В Польше предложено внести поправки в закон о декоммунизации, согласно которому могут быть снесены порядка 500 памятников, прославляющих коммунизм. Об этом сообщает
Rzeczpospolita.
Законопроект подготовлен сенаторами от правящей партии соседнего государства "Право и справедливость". Сносу, согласно поправкам, подлежат 490 памятников социалистической эпохи. Закон не будет распространяться на объекты, не выставленные на публичное обозрение, и установленных на кладбищах монументов.
В апреле 2016 года сейм Польши принял закон о декоммунизации. Согласно закону в стране переименовали около 1300 улиц
, названия которых так или иначе связаны с пропагандой коммунизма.
В 2015 году в польском Пененжно демонтировали памятник Черняховскому
, установленный на месте гибели генерала. Россияне ежегодно проводят в Польше акции памяти Героя Советского Союза.
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