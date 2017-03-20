В Польше в акции "Выходные за полцены" примут участие 450 отелей, ресторанов и музеев
Варшава
Фото с сайта ru.wikipedia.org
В Польше состоится акция "Выходные за полцены". Об этом сообщили в Польском культурном центре в Калининграде.
Мероприятие пройдёт с 31 марта по 2 апреля. В нём примут участие 450 отелей, хостелов, ресторанов и туробъектов. Они снизят цены на свои услуги вдвое. Найти список мест, участвующих в акции, можно на сайте
, созданном министерством спорта и туризма.
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