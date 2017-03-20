В аэропорт Гданьска вернётся перевозчик Air Berlin
В аэропорт Гданьска возвращается Air Berlin
Фото с сайта Польского культурного центра в Калининграде
В аэропорт польского города Гданьск возвращается авиакомпания Air Berlin. Об этом сообщили в Польском культурном центре в Калининграде.
Ожидается, что с мая немецкий перевозчик начнёт выполнять рейсы в столицу Германии. Хотя официально компания ещё не объявила об открытии рейсов, пассажиры уже могут бронировать билеты. Самолёты будут летать каждый день. Как выяснил Клопс.Ru, сейчас на сайте перевозчика можно, к примеру, купить билет в Берлин с вылетом из Гданьска 4 мая и обратно на 6 мая. Общая стоимость составит чуть более 7 тыс. р.
Для Air Berlin это уже третье по счёту возвращение в аэропорт Гданьска. Ранее перевозчик был вынужден сократить сеть авиасообщений из-за финансовых проблем. Предполагается, что благодаря появлению конкуренции цены на авиабилеты снизятся.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.