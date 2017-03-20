В аэропорт Гданьска вернётся перевозчик Air Berlin

В аэропорт польского города Гданьск возвращается авиакомпания Air Berlin. Об этом сообщили в Польском культурном центре в Калининграде.

Ожидается, что с мая немецкий перевозчик начнёт выполнять рейсы в столицу Германии. Хотя официально компания ещё не объявила об открытии рейсов, пассажиры уже могут бронировать билеты. Самолёты будут летать каждый день. Как выяснил Клопс.Ru, сейчас на сайте перевозчика можно, к примеру, купить билет в Берлин с вылетом из Гданьска 4 мая и обратно на 6 мая. Общая стоимость составит чуть более 7 тыс. р.

Для Air Berlin это уже третье по счёту возвращение в аэропорт Гданьска. Ранее перевозчик был вынужден сократить сеть авиасообщений из-за финансовых проблем. Предполагается, что благодаря появлению конкуренции цены на авиабилеты снизятся.