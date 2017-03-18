Качиньский: Немецкая политика противоречит нашим интересам
Ярослав Качиньский
Фото с сайта ru.wikipedia.org
Ярослав Качиньский, председатель польской правящей партии "Право и справедливость", назвал политику Германии противоречащей интересам Польши и предложил "сделать из этого выводы".. Об этом сообщает
"Польский культурный центр в Калининграде".
Качиньский заявил, что без Ангелы Меркель не состоялся бы выход Великобритании из ЕС. Он также добавил, что нельзя "вестись" на немецкий способ выстраивания политики.
По мнению Качиньского, для эффективного выстраивания отношений между двумя государствами необходимы изменения. Он подчеркнул важность жёсткой позиции при попытке вести диалог с Германией.
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