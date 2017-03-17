В Польше заявили о планах построить новый аэропорт

В Польше планируется создать новый центральный аэропорт. Об этом в эфире телеканала TVP рассказал министр развития Матеуш Моравецкий.

По его словам, объект будет размещён между Варшавой и Лодзем. Ожидается, что он станет самым крупным польским аэропортом, а также региональным европейским авиахабом.

Только в первые 10-15 лет работы аэропорт, как ожидается, сможет обслужить до 50 млн пассажиров. Министр сообщил, что с финансированием строительства не возникнет проблем, так как возможность выделения средств предусмотрена в стратегии развития Польши до 2020 года.