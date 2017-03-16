Вице-премьер Польши: В ближайшие 10–20 лет не будем вводить евро

В Польше откладывают введение евро в обиход вместо злотого минимум на 10 лет. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на слова вице-премьера страны Матеуша Моравецкого.

По словам вице-премьера, после введения евро страна лишится возможности эмитировать долг, устанавливать процентные ставки и печатать свободно конвертируемую валюту, а потому быстро пожалеет о таком решении.



"Через 10–20 лет, когда ключевые параметры экономики страны будут схожими с теми, что есть в Германии, Франции и Нидерландах, мы подумаем над этим", — заявил Моравецкий.



По мнению премьера, Польше стоит переходить на единую европейскую валюту тогда, когда её ВВП на душу населения составит 85% от немецкого (сейчас ВВП равен только 69% от среднеевропейского).



"Тем, кто думает, что Запад полон добрых дядь, которые позаботятся о наших интересах, вообще не следует заниматься политикой. Введение евро превратит Польшу в периферийную нацию навсегда", — вторит премьеру председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.



В результате в марте Польша отказалась подписывать итоговую декларацию саммита Евросоюза (ЕС) из-за переизбрания на новый срок Дональда Туска председателем Евросовета. Польская делегация оказалась недовольна избранием Туска, ранее являвшегося вице-премьером страны.