В Таллине вандал испортил снимки почётного караула у памятника Красной армии
В Таллине на выставке вандал разрисовал красным маркером снимки почётного караула у памятника воинам Красной Армии. Об этом сообщает
Postimees.
Выставка размещалась на первом этаже торгового центра Viru, на снимках был запечатлён почётный караул у "Бронзового солдата" 9 мая 2016 года.
По факту вандализма в полицию обратился союз пресс-фотографов Эстонии, они потребовали выставить виновнику счёт в несколько сотен евро. По мнению фотографов, тот факт, что снимки, документирующие историю, вызывают эмоции — пусть даже отрицательные — хорошие и важные.
Эстонские СМИ предполагают, что акт вандализма — дело рук бывшего депутат парламента Эстонии, который сейчас занимает высокую должность в одном из вузов. Но сам он опровергает причастность к случившемуся.
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