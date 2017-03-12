В Таллине вандал испортил снимки почётного караула у памятника Красной армии

В Таллине на выставке вандал разрисовал красным маркером снимки почётного караула у памятника воинам Красной Армии. Об этом сообщает Postimees.

Выставка размещалась на первом этаже торгового центра Viru, на снимках был запечатлён почётный караул у "Бронзового солдата" 9 мая 2016 года.

По факту вандализма в полицию обратился союз пресс-фотографов Эстонии, они потребовали выставить виновнику счёт в несколько сотен евро. По мнению фотографов, тот факт, что снимки, документирующие историю, вызывают эмоции — пусть даже отрицательные — хорошие и важные.

Эстонские СМИ предполагают, что акт вандализма — дело рук бывшего депутат парламента Эстонии, который сейчас занимает высокую должность в одном из вузов. Но сам он опровергает причастность к случившемуся.