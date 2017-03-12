СМИ: литовец в День независимости облил жену бензином и поджёг

В литовской провинции в государственный праздник — День независимости мужчина облил свою жену бензином и поджег спичкой. Об этом сообщает Baltnews.

Женщина погибла. Чтобы скрыть жесткое и бессмысленное убийство, супруг также спалил дом. Сам он получил ожоги лица и рук. Сейчас происшествием занимается полиция, проводится расследование.

Как сообщают СМИ, в последнее время в Литве участились жестокие и немотивированные убийства. Большинство преступников — "дети" независимой Литвы.