В Вильнюсе два человека погибли из-за инфекции в водопроводе

В Вильнюсе объявлена чрезвычайная ситуация из-за вспышки инфекции, которую нашли в городском водопроводе. Об этом сообщает ИА "Регнум".

Вспышка инфекции — легионеллеза установлена в трех многоэтажных домах Вильнюса. Известно, что уже погибли два человека: один умер дома, другой скончался в больнице. Работу ведёт Центр операций, который должен найти выход из сложившейся ситуации.

Легионеллез — яжелое инфекционное заболевание, характеризующееся общей интоксикацией, поражением дыхательной, мочевыделительной и центральной нервной системы. Источником инфекции являются пресноводные водоемы (преимущественно со стоящей водой) и почва. Как правило, легионеллез проявляется тяжелой пневмонией с одышкой, болью в груди и слизисто-гнойной мокротой.