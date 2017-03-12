В Вильнюсе два человека погибли из-за инфекции в водопроводе
В Вильнюсе объявлена чрезвычайная ситуация из-за вспышки инфекции, которую нашли в городском водопроводе. Об этом сообщает
ИА "Регнум".
Вспышка инфекции — легионеллеза установлена в трех многоэтажных домах Вильнюса. Известно, что уже погибли два человека: один умер дома, другой скончался в больнице. Работу ведёт Центр операций, который должен найти выход из сложившейся ситуации.
Легионеллез — яжелое инфекционное заболевание, характеризующееся общей интоксикацией, поражением дыхательной, мочевыделительной и центральной нервной системы. Источником инфекции являются пресноводные водоемы (преимущественно со стоящей водой) и почва. Как правило, легионеллез проявляется тяжелой пневмонией с одышкой, болью в груди и слизисто-гнойной мокротой.
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