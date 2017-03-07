Евросоюз ужесточил правила паспортного контроля на внешних границах

Евросоюз принял решение об ужесточении норм контроля за документами на внешних границах. Об этом сообщается на официальном сайте совета ЕС.



Проверки усилят на наземных пограничных пунктах, в портах, терминалах, на вокзалах и в аэропортах. Систематически проверять будут всех въезжающих и выезжающих, включая тех, кто имеет право безвизового проезда, и граждан Евросоюза.



Министр МВД и национальной безопасности Мальты Кармело Абела заявила: "Усиление контроля на внешних границах — это важный метод борьбы с террористической угрозой и повышения безопасности наших граждан. Систематические проверки на внешних границах позволят значительно снизить угрозы для нашей внутренней безопасности, в том числе которую представляют возвращающиеся из-за рубежа иностранные террористы".